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23.07.2019
Военно-промышленный курьер

Новые ведомственные награды полиции - СМИ получат знак с чернильницей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сразу три новых знака отличия появится у российских полицейских. МВД предлагает учредить ведомственный знак "Почетный наставник", медаль "За заслуги в научной и педагогической деятельности" и нагрудный знак "За вклад в освещение деятельности МВД".

В частности, нагрудный знак "Почетный наставник МВД" получат сотрудники, имеющие выслугу лет или стаж государственной гражданской службы 15 лет и более в системе МВД. 

Помимо этого появится и нагрудный знак МВД России "За вклад в освещение деятельности МВД", разработанный для журналистов за объективное и компетентное освещение деятельности органов внутренних дел.

На его лицевой стороне будет изображен раскрученный свиток серебристого цвета, в котором помещены стилизованное изображение Останкинской телебашни, перо и открытая чернильница золотистого цвета, говорит МК.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
23.07.2019 14:05
Развели, понимаешь, ведомственных фалеристов. Скоро каждый ЖЭК будет свои значки кровать и вешать.
Наград не должно быть много и награждения должны быть редки, тем более в мирное время.
Иначе обесценятся.
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