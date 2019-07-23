Новые ведомственные награды полиции - СМИ получат знак с чернильницей

Сразу три новых знака отличия появится у российских полицейских. МВД предлагает учредить ведомственный знак "Почетный наставник", медаль "За заслуги в научной и педагогической деятельности" и нагрудный знак "За вклад в освещение деятельности МВД".

В частности, нагрудный знак "Почетный наставник МВД" получат сотрудники, имеющие выслугу лет или стаж государственной гражданской службы 15 лет и более в системе МВД.

Помимо этого появится и нагрудный знак МВД России "За вклад в освещение деятельности МВД", разработанный для журналистов за объективное и компетентное освещение деятельности органов внутренних дел.

На его лицевой стороне будет изображен раскрученный свиток серебристого цвета, в котором помещены стилизованное изображение Останкинской телебашни, перо и открытая чернильница золотистого цвета, говорит МК.