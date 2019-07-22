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22.07.2019
Naked Science

NASA создает целую когорту новых роботов для исследования космоса

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Лемур, геккон, обезьяна, черви — это не зоопарк, а новые проекты Космического агентства США.

Инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA заявили о создании нового поколения роботов, которые смогут лазать по скалам и кратерам Красной планеты, выбираться из грязи, исследовать ледяные пещеры, глубины океанов и взбираться на отвесные стены. О разработках сообщается на официальном сайте Космического агентства США.


«Лемур»


Так, робот-скалолаз Lemur (Limbed Excursion Mechanical Utility Robot) имеет четыре конечности, 16 пальцев, на каждом из которых установлены специальные крючки. К тому же он оснащен технологией искусственного интеллекта. Lemur способен сканировать скалы и кратеры, карабкаясь по ним и ловко обходя препятствия. В этом году робот, изначально задумывавшийся как робот-ремонтник для МКС, уже прошел испытания в Долине Смерти в Калифорнии.

Именно на основе Lemur инженеры NASA создали и многих других роботов, которые в будущих миссиях на Марс и другие небесные тела помогут в поисках следов потенциальной жизни.



Механический червь для исследования ледяных лун


Ice Worm, созданный из конечности Lemur, преодолевает за одно движение около 2,5 сантиметра, при этом он сжимает и разжимает свои «суставы», подобно червю. Ice Worm способен карабкаться по стенам изо льда, ориентируясь при помощи ИИ и как бы «всверливая» один конец в поверхность, чтобы иметь возможность забирать образцы даже на обрыве.

Робот проходит испытания на ледниках Антарктиды и в ледяных пещерах на горе Святой Елены, чтобы когда-нибудь отправиться изучать ледяные луны Сатурна и Юпитера.


Ice Worm.
Источник: © NASA


Роботизированная обезьяна


Танки грязи не боятся — как и RoboSimian, созданный, чтобы исследовать территории вокруг гейзеров Энцелада, спутника Сатурна. Инженеры прозвали его Королем Луи — в честь персонажа из «Книги джунглей». Ловкий RoboSimian передвигается на четырех ногах, может ползать, извиваться как червяк и даже скользить на животе. На конечностях Короля Луи установлены пружинящие колеса из проволоки, использующейся при сборке пианино, за счет этого робот может кататься по льду.


RoboSimian.
Источник: © NASA

Микроальпинисты-гекконы


Крошечные роботы-альпинисты могут поместиться у вас в кармане, а еще они могут взбираться по отвесным стенам и выживать при падении с трех метров. При передвижении некоторые Micro-climbers задействуют крючки с Lemur, посредством которых они цепляются за объекты; другие же, словно гекконы, передвигаются, прилипая к поверхности с помощью силы Ван-дер-Ваальса, которую генерируют микроскопические волоски. Кроме того, усилить эту «липкую» способность можно за счет электрического заряда.

Микроальпинисты, применяя технологию захвата и сцепления с поверхностью, призваны ремонтировать космические аппараты, а также исследовать труднодоступные места на Луне, Марсе и так далее.

Micro-climbers.
Источник: © NASA

Механическая рука


Underwater Gripper.
Источник: © Nautilus

Рука с технологией захвата Underwater Gripper уже применяется на подводном исследовательском судне Nautilus, которое работает у побережья Гавайев. Робот — прототип руки Lemur с 16 пальцами и 250 крючками — помогает брать пробы на глубине более чем полутора километров. По словам представителей NASA, однажды Underwater Gripper можно будет отправить на такие небольшие астрономические объекты, как астероиды и кометы.

В начале июня NASA провело испытания вертолета для полетов на Марсе, «ноги» которого созданы на основе технологии захвата — идея, опять же, применялась при создании Lemur.


Мария Азарова

Права на данный материал принадлежат Naked Science
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