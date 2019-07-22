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22.07.2019
N+1

Американцы испытают «мозг» беспилотного ведомого

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БЛА XQ-58A Valkyrie
БЛА XQ-58A Valkyrie.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

ВВС США до конца лета 2019 года проведут испытания «мозга» беспилотного ведомого, набора алгоритмов, которые в перспективе будут управлять боевыми беспилотниками, летающими в связке с пилотируемыми боевыми самолетами. Как сообщает Air Force Magazine, испытания алгоритмов будут проводиться на небольшом быстром беспилотном летательном аппарате.

Разработка беспилотного ведомого ведется в США в рамках масштабной программы Skyborg. Работы ведутся одновременно по нескольким проектам: созданию относительно дешевых маневренных боевых беспилотников и алгоритмов управления такими аппаратами. Предполагается, что в летчики смогут управлять такими беспилотниками на уровне стандартного полетного задания.

Как ожидается, испытания «мозга» беспилотного ведомого будут проводиться на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Это будет первый в рамках двухлетней программы испытаний и доработки алгоритмов управления беспилотными ведомыми. Другие подробности о предстоящих проверках не уточняются. ВВС США рассчитывают получить полностью функционального боевого беспилотного ведомого до конца 2023 года.

В середине июня текущего года беспилотник XQ-58A Valkyrie, который военные намерены использовать в качестве беспилотного ведомого для пилотируемых истребителей, совершил второй полет. Продолжительность второго полета аппарата составила 71 минуту; испытания признаны успешными.


Василий Сычёв

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Страны
США
Проекты
БПЛА
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