Американцы испытают «мозг» беспилотного ведомого

ВВС США до конца лета 2019 года проведут испытания «мозга» беспилотного ведомого, набора алгоритмов, которые в перспективе будут управлять боевыми беспилотниками, летающими в связке с пилотируемыми боевыми самолетами. Как сообщает Air Force Magazine, испытания алгоритмов будут проводиться на небольшом быстром беспилотном летательном аппарате.

Разработка беспилотного ведомого ведется в США в рамках масштабной программы Skyborg. Работы ведутся одновременно по нескольким проектам: созданию относительно дешевых маневренных боевых беспилотников и алгоритмов управления такими аппаратами. Предполагается, что в летчики смогут управлять такими беспилотниками на уровне стандартного полетного задания.

Как ожидается, испытания «мозга» беспилотного ведомого будут проводиться на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Это будет первый в рамках двухлетней программы испытаний и доработки алгоритмов управления беспилотными ведомыми. Другие подробности о предстоящих проверках не уточняются. ВВС США рассчитывают получить полностью функционального боевого беспилотного ведомого до конца 2023 года.

В середине июня текущего года беспилотник XQ-58A Valkyrie, который военные намерены использовать в качестве беспилотного ведомого для пилотируемых истребителей, совершил второй полет. Продолжительность второго полета аппарата составила 71 минуту; испытания признаны успешными.

Василий Сычёв