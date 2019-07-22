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22.07.2019
Naked Science

NASA испытает технологию орбитальной печати космических кораблей и станций

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Система Archinaut для 3D-печати в космосе
Система Archinaut для 3D-печати в космосе.
Источник изображения: http://www.3dpulse.ru

На 2022 год назначены испытания «летающего 3D-принтера», который позволит распечатывать космические станции прямо на орбите Луны и Марса.

Пресс-служба американского Космического агентства сообщает о заключении нового контракта с калифорнийской компанией Made In Space, Inc. Ранее ее 3D-принтер уже прошел успешные испытания на борту МКС и стал использоваться здесь для быстрого производства деталей «по требованию», избавляя астронавтов от необходимости ожидать доставки всех расходных мелочей.

В рамках нового контракта планируется сделать следующий шаг: экспериментальный спутник Archinaut One должен продемонстрировать технологии 3D-печати прямо в открытом космосе. Возможно, в скором времени такие аппараты позволят строить станции на орбите Луны и Марса — и корабли для полета к ним. На запуск опытной миссии NASA выделило почти 74 миллиона долларов.


©NASA, Made In Space


Планируется, что запуск небольшого спутника проведут не позднее 2022 года с территории Новой Зеландии — с помощью легкой ракеты Electron местного космического стартапа Rocket Lab. Добравшись до орбиты, Archinaut One должен распечатать два прямых стержня длиной не менее 10 метров каждый, выходящих в противоположных направлениях от самого аппарата. На каждом из них будут развернуты панели солнечных батарей.


Сергей Васильев

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