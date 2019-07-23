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23.07.2019
Российская газета

Молодежь и энергетику защитят от западного влияния

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Источник изображения: Алексей Никольский / РИА Новости

Зависимость российской энергетики от иностранных технологий, программного обеспечения и оборудования создает угрозу несанкционированного вмешательства в ее работу.

Об этом на выездном совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики в Петербурге заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В связи с этим, по его словам, необходимо ускорить разработку и внедрение отечественных аналогов в энергетическом комплексе. В целом, по данным секретаря Совбеза, энергетическое оборудование в различных регионах России и в частности на Северо-Западе имеет высокую степень изношенности.

Так, в Северо-Западном округе доля электросетевого оборудования со сверхнормативным сроком службы составляет более 50 процентов, износ оборудования теплоэлектроцентралей и объектов теплоснабжения достигает 80 процентов, доля магистральных трубопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет - около 44 процентов. Это, по мнению Патрушева, увеличивает не только риски аварий на объектах ТЭК, но и приводит к частым отключениям потребителей. Риски возникновения аварийных ситуаций в энергетике, по его мнению, также обусловлены большим количеством бесхозных объектов электросетевого, газового и коммунального хозяйства, которых в округе насчитывается около 80 тысяч.

"Одновременно растут сверхнормативные потери, увеличивая себестоимость потребляемой энергии, тепла, вызывая тем самым рост коммунальных платежей и определенное недовольство населения", - подчеркнул Патрушев. Секретарь СБ РФ обратил внимание и на необходимость профилактики преступности в сфере энергетики - в 2018 году в сфере ТЭК выявлено 160 преступлений, ущерб от которых составил более 640 миллионов рублей. Наибольшее число таких преступлений зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и Республике Коми.

Вопросы подростковой преступности являются актуальными для большинства регионов России

Что касается решения проблем молодежной политики, то, как заявил Николай Патрушев, вопросы подростковой преступности являются актуальными для большинства регионов России. Он напомнил, что в силу своего возраста молодые люди могут попадать под влияние террористических и экстремистских организаций, криминальной субкультуры, радикальных групп и различных сект. По мнению, Патрушева всему этому способствует в том числе деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода НКО, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей.


Иван Егоров

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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