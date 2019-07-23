Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200

На прошедшем в Санкт-Петербурге 9-м Международном военно-морском форуме было представлено в том числе и вспомогательное оборудование для проведение глубоководных операций. Один из выставочных образцов – разработка петербургской компании "Флаг Альфа", занимающейся производством технических средств для водолазных работ.

Источник изображения: topwar.ru

В данном случае речь идёт о водолазной барокамере РБК-2200, предназначенной для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность водолазных отрядов при избыточном внутреннем давлении газовой среды. РБК-2200 позволяет проводить комплекс работ в соответствии с технологиями водолазного погружения. Также барокамера предназначена для мер по оказанию медпомощи спасаемым.

РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.

РБК-2200 разделена на отсеки. Один из отсеков оборудован специальными креслами с дыхательными аппаратами и системой связи. Второй отсек представляет собой более объёмное пространство, в котором имеются полки, приспособленные не только для отдыха представителей группы погружения, но и для принятия в отношении члена (в том числе спасаемого) экипажа мер медицинского характера. В этом (жилом) отсеке могут дополнительно устанавливаться до 4-х кресел.

Источник изображения: topwar.ru

Фактически это первая барокамера в нашей стране, позволяющая спасать подводников в условиях высокого давления.

РБК-2200 оснащена рядом систем, включая блок очистки среды жилого отсека барокамеры от двуокиси углерода, систему поддержания парциального давления кислорода и др.