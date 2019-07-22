Авиация России вновь отутюжила позиции сирийских боевиков

ВКС России нанесли удар по колонне террористов на юго-западе провинции Идлиб.

С момента выхода конвоя боевиков его перемещение находилось под постоянным наблюдением. Авиаудар был нанесен при подходе её в район города Джиср-эш-Шугур, в результате колонна уничтожена полностью. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Конвой принадлежал террористической группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ). Помимо этого авиаудара, российские и сирийские ВВС подвергли массированной обработке другие районы, находящиеся под контролем террористических группировок.

В результате авиаудара ВКС России был ликвидирован командир боевиков Абу Умар Дабах Дик, который руководил прибрежными частями протурецкой группировки "Файлак Аш-Шам" (запрещено в РФ). Удар пришелся на позиции боевиков в районе Джабаль-Аль-Акрад в провинции Латакия.

По имеющейся информации, российские ВКС уничтожили, по меньшей мере, полдюжины баз, складов оружия и боеприпасов боевиков в провинции Идлиб.

Эти авиаудары российской авиации происходят в то время, когда Сирийская арабская армия готовится штурмовать удерживаемые боевиками районы на равнине Аль-Гааб как в Хаме, так и в Идлибе.