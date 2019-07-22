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22.07.2019
WarSpot

B-52 на взлёте и посадке — вид изнутри

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Кадры, сделанные из кабины легенды стратегической авиации Boeing B-52 Stratofortress

У группы "Машина времени" в одном из поздних альбомов есть прекрасная песня про старый, тяжёлый и уставший самолёт. При взгляде на американский стратегический бомбардировщик B-52, созданный более 60 лет назад, таких ассоциаций не возникает — более того, процент боеготовности этих машин до сих пор остаётся очень высоким, и B-52 превосходит по этому показателю созданные ему на смену B-1.

Захватывающие для истинных ценителей легенды мировой авиации кадры сделаны на авиабазе "Барксдейл" в штате Луизиана, бомбардировщик B-52H принадлежит 96-й бомбардировочной эскадрилье Глобального ударного командования.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
В-1В Lancer
Компании
Boeing
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