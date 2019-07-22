San Juan: в Аргентине назвали причину катастрофы

Недостаток финансирования и опыта стал основной причиной катастрофы аргентинской субмарины. Вчера, 20 июля, портал batimes.com.ar сообщил о том, что специальная комиссия Конгресса Аргентины обнародовала доклад с выводами об обстоятельствах гибели подлодки San Juan.

15 ноября 2017 года субмарина San Juan перестала выходить на связь при переходе из военно-морской базы Ушуайя в порт Мар-дель-Плата. Во время последних сеансов связи экипаж сообщил о попадании морской воды в аккумуляторные батареи, приведшем к короткому замыканию и возгоранию. После этого подлодка продолжила движение в надводном положении.

Субмарина San Juan. Источник изображения: navytimes.com

В последнем сообщении, полученном с San Juan, капитан субмарины сообщил о том, что ситуация на борту стабилизирована и экипаж намерен погрузиться на 40 м, чтобы проверить работу аккумуляторных батарей. После этого субмарина перестала выходить на связь. Её обломки были найдены спустя год.

В отчёте специальной комиссии указано, что одной из основных причин трагедии стало отсутствие должного техобслуживания подлодки. Субмарина работала без планового ТО 44 месяца (при регламентном доковании каждые 18 месяцев). В свой последний поход экипаж San Juan вышел, зная о наличии более чем 30 дефектов и технических сбоев в работе подлодки.

При этом в комиссии моряков называют заложниками ситуации: из-за недостатка финансирования им требовалось "выполнять свой долг на том, что есть", или же "сойти на берег". Ещё одна из немаловажных причин катастрофы — низкая квалификация экипажа и военного командования. Кроме того, президента и министра обороны Аргентины в отчёте обвинили в "низком уровне вовлечённости в трагедию".

San Juan был одной из субмарин ВМС Аргентины типа Santa Cruz, построенных в Германии по проекту TR-1700. Аргентина заказала шесть подлодок, но смогла оплатить только две из них. Ещё две заложенные и не достроенные субмарины служили источником запчастей для первых двух, введённых в эксплуатацию. Подлодку San Juan приняли на вооружение в 1985 году, а в период с 2008 по 2014 год она прошла капитальную модернизацию с заменой двигателя и батарей.