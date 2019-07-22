В Китае прокомментировали "грязь" и пучок травы на фюзеляже F-22

В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. База является объединённой для подразделений ВВС США и сухопутных формирований американской армии.

Источник изображения: topwar.ru

Китайские журналисты обращают внимание на "излишне грязную" носовую часть истребителя военно-воздушных сил США, на "потёртости и следы воздействия частиц пыли".

На портале SINA говорится о том, что речь может идти о проблемах с F-22 при эксплуатации в суровых условиях Аляски. В частности, заявлено, что "стелс-покрытие меняет характеристики под воздействием низких температур".

Из материала:

Носовая часть F-22 выглядит очень загрязнённой. Вероятно, поверхностный слой краски замерзает, после чего легко поглощает пыль из воздуха во время полёта.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечено, что для многих машин предыдущих поколений "это вполне нормально", но F-22 – истребителя 5-го поколения.

Из статьи:

Там есть даже трещины. Для такого самолёта это выглядит неподобающе.

В том же материале заявлено, что у китайского J-20 таких проблем не будет, так как в покрытии реализованы "новейшие технологии молекулярной защиты".

Дополнительно внимание обращается на пучок травянистого растения (в материале названо лисохвостом), которое застряло в одной из частей фюзеляжа.

Источник изображения: topwar.ru

Китайские журналисты заявили, что это доказывает "отсутствие гладкости поверхностей F-22" и снова добавили, что на J-20 "такого нет".