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22.07.2019
ТАСС

Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" провел противолодочные учения в Баренцевом море

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Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

Экипаж корабля отрабатывал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней, а также выполнил практическую стрельбу глубинными бомбами

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во взаимодействии с атомной подводной лодкой в воскресенье провел противолодочные учения в Баренцевом море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

"Сегодня экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во взаимодействии с экипажем атомной подводной лодки провел в Баренцевом море учение по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника", - говорится в сообщении.

В ходе учений экипаж корабля отрабатывал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней, в том числе с использованием корабельных противолодочных вертолетов Ка-27. Моряки успешно справились с упражнениями, предусматривающими комбинированное применение различных средств и способов поиска подводных лодок условного противника. Экипаж также выполнил практическую стрельбу глубинными бомбами.

БПК "Вице-адмирал Кулаков" - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
Арктика
Военные учения
пр. 1155
СФ
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