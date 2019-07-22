Появилось видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС

Житель Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС) и опубликовал его в Twitter.

На записи видна станция и корабль за восемь минут до стыковки, отмечает РИА Новости.

"Союз МС-13" причалил к станции 21 июля в 1:48 по московскому времени. На корабле прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Они присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.