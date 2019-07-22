Войти
22.07.2019
Lenta.ru

Появилось видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС

526
0
0

Житель Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС) и опубликовал его в Twitter.

На записи видна станция и корабль за восемь минут до стыковки, отмечает РИА Новости.

"Союз МС-13" причалил к станции 21 июля в 1:48 по московскому времени. На корабле прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Они присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Россия
США
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
01.09.2016
"Роскосмос" нашел применение ядерным двигателям
07.07.2016
Российский ядерный двигатель пытаются не пустить в космос через ООН
09.01.2013
РКК «Энергия» закончила работы над созданием нового космического корабля
13.12.2007
"Кобра" над Лангкави. ВВС Малайзии обратились в правительство с просьбой закупить партию истребителей марки "Су"
12.10.2007
Полет первого малайзийского космонавта стал возможен благодаря контракту "Рособоронэкспорта" - пресс-служба
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания
  • 22.07 09:37
  • 5
Назван эффективный способ превратить Марс в Землю