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22.07.2019
Российская газета

Немецкую БМП Puma назвали "бездонной бочкой" из-за цены

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Источник изображения: wikimedia.org

Немецкая БМП Puma превращается в "бездонную бочку": стоимость ее производства выросла на 2,9 миллиарда евро по сравнению с изначальной ценой. По данным министерства обороны Германии, увеличение стоимости связано с согласованным в договоре "повышением цен" и дополнительными требованиями к машине.

Об этом сообщает канал N-TV, предоставив слово левому депутату Матиасу Хону (Matthias Hhn). Именно он обратился за разъяснениями в министерство обороны. И охарактеризовал боевую бронированную технику как "одну из самых больших ошибок планирования министерства обороны".

Puma - боевая машина пехоты Германии. Ее масса - 43 тонны. Экипаж - три человека и десант - шесть военнослужащих. Она стоит на вооружении с 2015 года. Изначально планировали выпустить 410 БМП. Но потом их количество сократили до 350, цена каждой - до семи миллионов евро.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Германия
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