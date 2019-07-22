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22.07.2019
Интерфакс-АВН

Орбиту обсерватории "Спектр-РГ" скорректируют в понедельник - РАН

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Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Космическая обсерватория "Спектр-РГ" преодолела около 700 тыс. километров, в понедельник ее орбиту скорректируют, сообщили в воскресенье в пресс-службе Института космических исследований Российской академии наук.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" произведен 13 июля с космодрома Байконур. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

"В настоящее время космический аппарат "Спектр-РГ" находится на расстоянии около 700 тыс. километров от Земли (по направлению на созвездие Орла) и движется к точке Лагранжа L2 системы "Солнце-Земля" со скоростью около 800 м/с относительно Земли", - говорится в сообщении института.

Ученые заявили, что в течение последних нескольких суток "Спектр-РГ" отслеживался при помощи ряда российских оптических телескопов. "В результате этих наблюдений параметры орбиты были в значительной степени уточнены. Это позволит выдать более точный управляющий импульс для маневра коррекции орбиты, который состоится вечером 22 июля", - сообщили в Институте космических исследований РАН.

13 июля Роскосмос сообщил, что обсерватория "Спектр-РГ" после старта с космодрома Байконур и выхода на промежуточную орбиту отделилась от разгонного блока ДМ-03 и принята на управление.

"Спектр-РГ" удалось запустить лишь с третьей попытки. Первоначально старт был запланирован на 21 июня, однако был перенесён на второе стартовое "окно" 12 июля. Причиной переноса стали проблемы с одним из источников тока на телескопе. Затем запуск сдвинули еще на сутки.

Телескопу предстоит за три месяца преодолеть 1,5 млн километров и выйти в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. После этого аппарат должен начать активную работу. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

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