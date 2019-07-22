"Буря" поможет "Грифону"

Журналисты The Telegraph не ошиблись в том, что Швеция войдёт в Team Tempest — команду разработки перспективного самолёта. Впрочем, шведская сторона имеет несколько иной взгляд на своё участие в международных проектах.

Вчера, 20 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Великобритания и Швеция подписали "Меморандум о взаимопонимании" в разработке перспективного британского истребителя Tempest FCAS (future combat air system). Страны обязались вести совместную разработку нового боевого истребителя, при этом в Швеции видят в этом партнёрстве нечто большее.

Перспективный британский истребитель Tempest. Источник изображения: flightglobal.com

Так, шведская сторона заявила о том, что намеревается использовать передовые британские разработки в своём новом истребителе Gripen E. Кроме того, шведы намерены участвовать во всех передовых британо-американских разработках по новым боевым самолётам.

Истребитель Gripen E. Источник изображения: flightglobal.com

По предварительному соглашению, в течение года стороны утвердят так называемую дорожную карту совместных разработок, а в конце 2020 года согласуют её на правительственном уровне. При этом шведская корпорация Saab не будет входить в команду Team Tempest, а сможет взаимодействовать со всеми её участниками в различных разработках. Кроме того, Великобритания и Швеция надеются, что к их разработке перспективного истребителя присоединится Италия.