F-35 не может достичь нужной боеготовности из-за фонаря кабины

F-35 не сможет достичь заявленной цели в 80% боеготовности в этом году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер.

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Одной из основных задач, поставленной перед Пентагоном при принятии на вооружение F-35, было достижение 80-процентной готовности к 2019 году. Однако в этом году достижения заявленной цели ожидать не стоит. Об этом заявил и.о. министра обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

Главной проблемой является нехватка специального фонарей кабин.

Мы ищем дополнительные источники поставок для исправления этой ситуации.

- заявил Эспер в ответ на письменный запрос Комитета по вооруженным силам Сената США.

Счетная палата Соединенных Штатов (GAO) упомянула данную проблему в недавнем отчете, назвав его "специальным фонарем кабины, который позволяет самолету сохранять скрытность". Об этом заявил наблюдатель от Конгресса.

Проблема давно известна

Генеральный подрядчик F-35 Lockheed Martin сейчас находится в поиске дополнительных поставщиков, чтобы те смогли обеспечить достаточное нужных запчастей для удовлетворения потребностей. Счетная палата также отмечает, что программа F-35 рассматривает новый дизайн колпака кабины.

Все это связано с общей проблемой программы F-35, связанной с получением новых и запасных частей. "Военное обозрение" уже писало об этом.

Основной причиной дефицита запасных частей является ограниченная способность программы F-35 производить ремонт сломанных деталей. Среднее время ремонта детали F-35 составляло более 6 месяцев, или около 188 дней для ремонта, завершенного в период с сентября по ноябрь 2018 года. Это более чем вдвое превышает цель программы, составляющую 60–90 дней.

- говорится в апрельском отчете GAO.

F-22 также имеет проблемы

Бывший министр обороны Джим Мэттис, в ходе своего пребывания в должности, приказал ВВС и ВМФ увеличить к концу сентября 2019 года показатели боеспособности F-35, F-22, F-16 и F-18 до уровня выше 80 процентов. Пока программе F-35 c трудом удается достичь цифры в 60%, хотя некоторые подразделения заявляют о боеспособности в 70%.

Похожие проблемы преследуют и F-22. Он также сталкивается с проблемой обслуживания стелс-покрытия, которая усугубляется, отметил Эспер, "из-за чрезвычайного ущерба, который понесла база ВВС Тиндалл от урагана Майкл". Так что F-22 также не достигнет 80-процентной готовности. Ожидается, что исправление ситуации потребует дополнительных финансовых вливаний.

Однако, как говорится, дьявол кроется в деталях. Оценка по критерию "полной боеготовности" – то есть критерию, в рамках которого самолет способен выполнить все свои боевые задачи (согласно результатм апрельского отчета Счетной палаты США) только 2 процента F-35C смогли достигнуть нужного состояния, с F-35B ситуация была лишь немногим лучше - 16 %, и лишь F-35A приблизился к цели, но и то менее чем наполовину: в тестах он получил 34 процента. Так что заявленная боеготовность в 60% также остается под большим сомнением.