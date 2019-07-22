Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"

№4

Цитата, q

Хакеры взломали сервера ФСБ

Цитата, q

0v1ru$ взломала ООО "САЙТЭК", главного подрядчика ФСБ

Вот так делаются фейки:Сначала громкий заголовок, ИСКАЖАЮЩИЙ реальность:Потом мелким шрифтом ПОЧТИ реальность:А вот то, что никакого ГЛАВНОГО (единственного и любимого) подрядчика ни у одного из госзаказчиков нет, а есть множество ГОЛОВНЫХ подрядчиков по каждому из проектов - не указано даже мелким шрифтом, чтобы создать впечатление, что хоть взломано не ФСБ, но почти ФСБ - его главный подрядчик...Да, кстати, ещё и не указано, а приняло ли ФСБ этот проект Сайтека? Может быть это просто заготовка, которая не пошла в дело?