Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Forbes: хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 Тб информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
Forbes утверждает, что неизвестные хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 Тб информации, включая материалы ОКР "Натиск-2".
Сообщается, что13 июля хакерская группа под ником 0v1ru$ взломала ООО "САЙТЭК", главного подрядчика ФСБ, оставив на его домашней страничке улыбающийся Yoba Face.
|ОКР "Натиск-2".
|Источник: diana-mihailova.livejournal.com
Forbes утверждает, что неизвестные хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 Тб информации, включая материалы ОКР "Натиск-2".
Сообщается, что13 июля хакерская группа под ником 0v1ru$ взломала ООО "САЙТЭК", главного подрядчика ФСБ, оставив на его домашней страничке улыбающийся Yoba Face.
Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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5 комментариев
№1
ДВ
22.07.2019 09:56
Фрагмент текста "актуальность постановки НИР" вызывает улыбку. На школьное сочинение похоже. Качество такого рода документов наводит на грустные мысли, что это всё не более чем бутафория.
0
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№2
прохожий
22.07.2019 10:17
Еще одна версия: Все кто проходит по конкурсу выполнения каких либо работ и не выигравшие его, могут иметь ,что то вроде презентации и выкладывать ее в открытый доступ.
0
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№3
Tornado
22.07.2019 11:07
Цитата, q
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
Интересно сколько из этих 7.5 терабайт состовляет порнуха которую ФСБшники скачивали в рабочее время под предлогом мониторинга сети на предмет поиска враждебных элементов.
-1
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№4
Виктор Алексеевич
22.07.2019 12:12
Вот так делаются фейки:
Сначала громкий заголовок, ИСКАЖАЮЩИЙ реальность:
Да, кстати, ещё и не указано, а приняло ли ФСБ этот проект Сайтека? Может быть это просто заготовка, которая не пошла в дело?
Сначала громкий заголовок, ИСКАЖАЮЩИЙ реальность:
Цитата, q
Хакеры взломали сервера ФСБПотом мелким шрифтом ПОЧТИ реальность:
Цитата, q
0v1ru$ взломала ООО "САЙТЭК", главного подрядчика ФСБА вот то, что никакого ГЛАВНОГО (единственного и любимого) подрядчика ни у одного из госзаказчиков нет, а есть множество ГОЛОВНЫХ подрядчиков по каждому из проектов - не указано даже мелким шрифтом, чтобы создать впечатление, что хоть взломано не ФСБ, но почти ФСБ - его главный подрядчик...
Да, кстати, ещё и не указано, а приняло ли ФСБ этот проект Сайтека? Может быть это просто заготовка, которая не пошла в дело?
+4
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№5
Tornado
22.07.2019 12:23
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №4
от так делаются фейки:
Сначала громкий заголовок, ИСКАЖАЮЩИЙ реальность:
Цитата, q
Хакеры взломали сервера ФСБ
Потом мелким шрифтом ПОЧТИ реальность:
Если это так, то сексуальные предпочтения служащих ФСБ так и останутся тайной для общественности.
0
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