Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Украинские военные заявили, что готовы воевать с многочисленными российскими войсками, прибывшими на территорию белорусской части чернобыльской зоны отчуждения в Гомельской области. При этом министерство обороны Белоруссии указало Киеву, что российских военных там нет.

Российских войск нет на территории белорусской части чернобыльской зоны отчуждения в Гомельской области - заявило министерство обороны Белоруссии, таким образом опровергнув распространяемую украинскими СМИ соответствующую информацию.

"Распространяемая в сети информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности", - приводит ТАСС комментарий белорусского военного ведомства.

Ранее в фейсбуке на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады вооруженных сил Украины сообщалось, что в зоне радиационного заражения от аварии на Чернобыльской АЭС - на границе с Украиной - наблюдается большое скопление войск ВС РФ, передает ФАН.

"О наличии указанной информации уже доведено до командования всех уровней. В случае подтверждения этой информации 61 опебр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке границы и дать достойный отпор агрессору", - заявили украинские военные.

Это далеко не первый случай, когда присутствие российских войск - реальное или даже вымышленное - вызывает беспокойство и страх со стороны ряда западных соседей России.

Так, днем ранее Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии обнаружили вблизи своих территориальных вод два российских военных корабля.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне военно-морские силы 20 июля идентифицировали буксир "Евгений Хоров" класса "Горынь", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов" класса "Дюгонь"

Вооруженных сил России", - утверждало латвийское ведомство в твиттере.

За два дня до этого польская Gazeta Wyborcza писала, что шведский остров Готланд из стратегического пункта превращается в крепость. По мнению автора статьи Бартоша Велинского, если российские десантники "займут остров", Москва "будет контролировать все Балтийское море".

Готланд - это самый большой шведский остров на Балтике. Он находится в 130 км от берегов Латвии и в 330 км от Калининграда.

Он имеет стратегическое значение: именно оттуда можно контролировать всю Балтику, а в особенности передвижение российского Балтийского флота, "если бы он захотел начать военные действия против Польши, Дании и Германии", подчеркнул польский аналитик.

"Поэтому в сценариях агрессии СССР неизменно появляется рейд российских десантников на этот остров и исключение его из игры при помощи одного удара", - указали в статье.

Как сообщил журналист, во время учений российская авиация "приближалась к острову Готланд и симулировала атаку на шведские цели". Он отметил, что в маневрах принимали участие также стратегические бомбардировщики Tу-22M, несущие ядерные боеголовки.

Велинский, ссылаясь на мнение экспертов, заявил, что Россия якобы "планировала ядерный удар по Швеции" еще до начала конфликта на Украине, чтобы исключить ее из действий на Балтийском море.

В середине нынешнего месяца немецкая газета Die Welt опубликовала выдержки из доклада экс-замгенсека НАТО Генриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе.

В документе, в частности, утверждалось, что

если начнется вооруженный конфликт между Россией и НАТО, то Кремль может организовать нападение "ограниченного масштаба" на страны Восточной Европы.

"Пока мир решает глобальные климатические, миграционные и экономические проблемы, требующие сотрудничества многих стран, Россия готовится вести в Европе региональные войны, применяя ядерное оружие", - убеждены немецкие эксперты.

Возможные цели для российской агрессии - Украина и Прибалтика, говорится в статье. Кремль будет стремиться дестабилизировать общества, запугать правительства стран НАТО и подорвать их обороноспособность, передает НСН.

Россия намеренно "ищет драки" с западными странами, уверены эксперты, а кроме того - предпринимает целенаправленные действия по ослаблению и разрушению НАТО. Поэтому "необходимо предпринимать контрмеры", подчеркивают Краузе и Браус, чтобы нейтрализовать стратегические последствия действий РФ.

Между тем, президент России Владимир Путин сомневается, что военный театр Европы представляет собой большой интерес для США, хотя НАТО и расширяет свои границы и увеличивает контингент у границ России. Об этом российский лидер сказал в интервью изданию Financial Times, которое дал накануне саммита G20 в Осаке.

Об увеличении военного присутствия НАТО у российских границ президент говорил и в прошлом году. В августе он заявил, что военная инфраструктура Североатлантического альянса движется к границам России, тогда как РФ не приближает свою технику к натовским рубежам.

По его словам, военный блок увеличивает количество техники и личного состава вблизи российских границ. К тому же он обратил внимание, что НАТО проводит множество учений около российских границ.

Рафаэль Фахрутдинов