Показан бой и подрыв бронемашины саудовской коалиции в Йемене

Йеменские вооружённые формирования "Ансар Аллах" (упрощённо называемые хуситами) опубликовали ролик, на котором показаны несколько минут ведения боевых действий против сил саудовской коалиции. Бой показан буквально "изнутри".

Источник изображения: topwar.ru

Обращает на себя внимание тот факт, что хуситские формирования избирают максимально "простую" и эффективную тактику – занять господствующие высоты и оттуда вести огонь по противнику. На одной из таких высот располагались огневые точки представителей саудовской коалиции. Отряды "Ансар Аллах" их оттуда выбили, захватив трофеи в виде оружия и боеприпасов.

В ходе одного из этапов боя в небе появился боевой самолёт, но, судя по всему, на исход боя он не повлиял. Хуситы не только заняли позиции на высотах (буквально вскарабкавшись по отвесной скале по вырубленным в камне ступеням), но и подбили бронетехнику противника. Среди подбитых – бронемашина армии Саудовской Аравии.

При этом хуситы действовали по привычной для себя схеме: подбитую бронемашины восстановить и использовать в своих интересах они даже не попытались. Записав на фоне бронеавтомобиля ролик с заявлениями о том, что "так будет с каждым", они в итоге взорвали трофей, впоследствии засняв то, что от него осталось.