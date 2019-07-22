Корабли "Прогресс" могут начать запускать с Восточного в ближайшее время

Запуски с космодрома помогут разгрузить 31-ю площадку Байконура, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июля. /ТАСС/. Возможность запуска грузовых космических кораблей "Прогресс" с космодрома Восточный появится в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Байконуре.

"В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", тем самым разгрузить 31-ю площадку [Байконура] на период модернизации "Гагаринского старта", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, сейчас вызывает опасения тот факт, что с началом модернизации 1-й стартовой площадки все пуски к МКС будут осуществляться с одной площадки на Байконуре.

"Мы остаемся на Байконуре только на 31-й площадке. Это представляет собой серьезные риски концентрации всех пусков - и пилотируемых грузовиков, и автоматических - с одной стартовой площадки", - пояснил гендиректор Роскосмоса.

"Гагаринский старт" предназначен для запуска ракет "Союз-ФГ" с транспортными пилотируемыми кораблями "Союз МС". В сентябре ожидается завершающий полет носителей такого типа. После этого миссии к МКС планируется запускать при помощи ракет "Союз-2.1а" с 31-й площадки.