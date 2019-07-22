Войти
22.07.2019
ТАСС

Корабли "Прогресс" могут начать запускать с Восточного в ближайшее время

536
0
0
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Запуски с космодрома помогут разгрузить 31-ю площадку Байконура, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июля. /ТАСС/. Возможность запуска грузовых космических кораблей "Прогресс" с космодрома Восточный появится в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Байконуре.

"В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", тем самым разгрузить 31-ю площадку [Байконура] на период модернизации "Гагаринского старта", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, сейчас вызывает опасения тот факт, что с началом модернизации 1-й стартовой площадки все пуски к МКС будут осуществляться с одной площадки на Байконуре.

"Мы остаемся на Байконуре только на 31-й площадке. Это представляет собой серьезные риски концентрации всех пусков - и пилотируемых грузовиков, и автоматических - с одной стартовой площадки", - пояснил гендиректор Роскосмоса.

"Гагаринский старт" предназначен для запуска ракет "Союз-ФГ" с транспортными пилотируемыми кораблями "Союз МС". В сентябре ожидается завершающий полет носителей такого типа. После этого миссии к МКС планируется запускать при помощи ракет "Союз-2.1а" с 31-й площадки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
22.12.2017
Ракеты и люди
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
19.10.2011
Когда «Союз» милее «Руси»
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания
  • 22.07 09:37
  • 5
Назван эффективный способ превратить Марс в Землю