"Гагаринский старт" Байконура начнут модернизировать после запуска "Союза МС-15"

Запуск корабля назначен на 25 сентября

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июля. /ТАСС/. Модернизация стартового стола № 1 на космодроме Байконур - "Гагаринского старта" - начнется сразу после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-15", назначенного на 25 сентября. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции на Байконуре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сразу после 25 сентября, когда эмиратский астронавт отправится в составе экипажа на МКС, мы планируем не консервировать стартовый стол № 1, а приступить к соответствующим работам - разработке рабочей документации, поставке технологического оборудования - и за внятный период вернуться к пускам с "Гагаринского старта", - отметил Рогозин.

По его словам, временные рамки модернизации будут понятны, когда появится проектная документация. "Она уже заказана, скоро у нас будет на руках", - уточнил гендиректор Роскосмоса, добавив, что поставлена задача за короткий период восстановить "Гагаринский старт".

Инвестировать в проект будут в том числе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ОАЭ.

Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами международного экспертного совета РФПИ сообщил, что фонд в партнерстве с ближневосточными инвесторами, АО "Главкосмос пусковые услуги" и при поддержке госкорпорации "Роскосмос" инвестирует $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур.