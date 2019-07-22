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22.07.2019
ТАСС

Экипаж корабля "Союз МС-13" перешел на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

На борту станции новый экипаж встретили космонавт Алексей Овчинин и астронавты Кристина Кук и Ник Хейг

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июля. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) перешел в воскресенье на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция шла на сайте Роскосмоса.

На борту МКС новый экипаж встретили россиянин Алексей Овчинин и американцы Кристина Кук и Ник Хейг.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с "Союзом МС-13" была запущена с 1-й стартовой площадки Байконура ("Гагаринского старта") в субботу в 19:28 мск. Корабль причалил к станции после шестичасового полета и пристыковался к ней в автоматическом режиме в 01:47 мск.

В ходе экспедиции МКС-60/61 предстоит выполнить почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут проходить в автоматическом режиме - без участия экипажа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
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ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
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Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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