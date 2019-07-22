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22.07.2019
ТАСС

Рогозин рассказал, что робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели

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МКС
МКС.
Источник изображения: nasa.gov

Робот отправится на станцию 22 августа

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июля. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор", который должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС) 22 августа на корабле "Союз МС-14", пробудет на орбите полторы недели. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Байконуре.

"Он будет на станции порядка полутора недель", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, в ближайшее время робот будет доставлен на космодром Байконур в монтажно-испытательный корпус. "Я сегодня посетил монтажно-испытательный корпус, где уже стоит корабль "Союз МС-14", который полетит вместе с этим небесным роботом, мы его назвали Skybot F-850, это его порядковый номер", - добавил Рогозин.

В будущем робот отправится на Луну. Такие полеты будут осуществляться до полета человека на естественный спутник Земли, пояснил глава Роскосмоса.

"У нас в этом вопросе [вопросе освоения Луны] сначала будет предварительный этап - будет человекоподобный робот там, а потом человек, когда мы поймем все риски и научимся их компенсировать", - заключил Рогозин.

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 11 апреля сообщил, что робот "Федор" передан в Роскосмос и Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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