Служба внешней разведки Казахстана возвращается в лоно Комитета национальной безопасности

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в материале "Le Syrbar reprend sa place au KNB", согласно указу, опубликованному в июне, внешняя разведка Казахстана "Сырбар", теряет свою независимость, приобретенную десять лет назад. Служба возвращается в структуру Комитета национальной безопасности (КНБ).

С начала февраля "Сырбар" возглавляет Габит Байжанов, который уже возглавлял Службу в 2015-2018 гг., после чего стал помощников президента Назарбаева. Байжанов подчиняется главе КНБ Кариму Массимову, стоящему во главе КНБ с 2016 года. Байжанов уже смог войти в курс дел.

Это продление срока работы, впрочем, не является гарантом карьерного долголетия: могущественный глава президентской администрации Бахытжан Сагинтаев 12 июня президентском указом получил продление своих полномочий, но спустя две недели был назначен мэром Алма-Аты.