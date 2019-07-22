Большие десантные корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море

Большой десантный корабль "Александр Отраковский" и большой десантный корабль "Кондопога" во время прибытия в порт города Североморск.

Боевые упражнения были выполнены в рамках курса боевой подготовки

МУРМАНСК, 20 июля. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) в составе корабельной десантной группы провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

"Экипажи десантных кораблей отработали ведение артиллерийской стрельбы из 57-миллиметровых артиллерийских установок АК-725 по морским и видимым наземным целям. Также боевые расчеты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели", - сообщает флот.

После выполнения артиллерийских упражнений корабельная десантная группа провела учения по организации минных постановок. Все боевые упражнения были выполнены в рамках курса боевой подготовки.

В ближайшее время экипажи десантных кораблей во взаимодействии с подразделениями морской пехоты Северного флота продолжат совершенствование навыков морской десантной подготовки. Будут отрабатываться элементы погрузки плавающей бронетехники способами "на плав" и "на упор", а также высадка морского десанта на необорудованное побережье.