Войти
22.07.2019
ТАСС

США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете

510
1
0
Вице-президент США Майкл Пенс
Вице-президент США Майкл Пенс.
Источник изображения: © Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Новый пилотируемый корабль Orion завершен и готов начать подготовку к первому историческому полету, заявил вице-президент США Майкл Пенс

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты уже в следующем году смогут отправлять американских астронавтов в космос на ракете собственного производства. Об этом сообщил в субботу вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Космическом центре им. Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.

"В течение следующего года мы вновь отправим в космос американских астронавтов на американских ракетах с территории США", - утверждал он на встрече, посвященной 50-й годовщине первой высадки человека на Луну. После прекращения в 2011 году полетов американских шаттлов доставка на МКС астронавтов NASA осуществляется российскими пилотируемыми кораблями "Союз". Сейчас новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

По словам Пенса, "Америка вернется на Луну в течение ближайших пяти лет, а следующим мужчиной и первой женщиной на Луне станут американские астронавты". Речь идет о новой американской пилотируемой лунной программе, названной Artemis. Вице-президент также заявил, что новый пилотируемый корабль Orion, который планируется задействовать в ее реализации, "завершен и готов начать подготовку к первому историческому полету".

"В ближайшие годы американские астронавты вернутся на Луну на борту Orion, <...> мы будем проводить недели и месяцы, а не дни и часы на поверхности Луны", - сказал Пенс. Астронавты, по его словам, "на этот раз собираются остаться на Луне, чтобы исследовать и разрабатывать новые технологии". "Мы будем добывать воду из льда в постоянно затененных участках кратеров Южного полюса [спутника]. Мы будем летать на космических аппаратах нового поколения, которые позволят нам достичь Марса не через годы, а через месяцы", - сказал вице-президент.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут не вернуться на Луну из-за проблем с финансированием миссии, разработкой тяжелой ракеты для полета и космических скафандров для высадки на спутник.

Первая высадка на Луну

Спускаемый аппарат американского корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, оставался на окололунной орбите в командном модуле.

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из них - в 1972 году экипажем "Аполлона-17". Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. Завершающим аккордом программы "Аполлон" стала встреча на орбите советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон-18" 17 июля 1975 года - первая в истории космонавтики международная стыковка.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Orion КК
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
МКС
Похожие новости
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
15.04.2019
ZDF (Германия): российская космонавтика — куда ты идешь?
18.12.2017
Роскосмос и ЕКА обсудили сотрудничество по "ЭкзоМарсу" и исследованиям Луны
01.08.2017
Вверх-вниз
12.07.2011
Лунные деньги
1 комментарий
№1
22.07.2019 17:01
Цитата, q
новый пилотируемый корабль Orion, который планируется задействовать в ее реализации, "завершен и готов начать подготовку к первому историческому полету".
Сколько пафоса и патетики, не то, что у нас.
Рекламировать американцы умеют класно, ещё с лошадиной дозой патриотизма.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания