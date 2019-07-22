Вашингтон сожалеет по поводу российско-турецкой сделки по С-400 - Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: В© AP Photo, Attila Kisbendek/Pool Photo via AP
Вашингтон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в субботу в телефонной беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил сожаление в связи со сделкой по приобретению российских ЗРК С-400, говорится в пресс-релизе, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.
"Госсекретарь передал (турецкому коллеге), что США разочарованы тем, что Турция приобретает российские системы С-400", - говорится в документе.
Помпео также выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с гибелью турецкого дипломата в результате нападения 17 июля в Эрбиле.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Продукция
Похожие новости
15.07.2019
Лидер основной турецкой оппозиционной партии поддержал решение Анкары закупить у РФ С-400