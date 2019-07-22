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22.07.2019
Интерфакс-АВН

Вашингтон сожалеет по поводу российско-турецкой сделки по С-400 - Помпео

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Государственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: В© AP Photo, Attila Kisbendek/Pool Photo via AP

Вашингтон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в субботу в телефонной беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил сожаление в связи со сделкой по приобретению российских ЗРК С-400, говорится в пресс-релизе, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

"Госсекретарь передал (турецкому коллеге), что США разочарованы тем, что Турция приобретает российские системы С-400", - говорится в документе.

Помпео также выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с гибелью турецкого дипломата в результате нападения 17 июля в Эрбиле.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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