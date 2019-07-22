Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Чуден Днепр при тихой, как говаривал классик, погоде. Чудна и украинская военно-техническая логистика. Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.

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Речь идёт о двух корветах, которые были построены в конце 80-х годов на рыбинском судостроительном предприятии "Вымпел". На данный момент корветы Metalowiec и Rolnik находятся в Польше. С 2013 года они выведены из состава польского флота и списаны.

Официальная Варшава предлагает "дружественной" Украине свою "помощь" в виде реализации для нужд ВМСУ 30-летних кораблей.

Предлагаемая стоимость кораблей составляет около 800 тысяч польских злотых (около 13,3 млн рублей). Цена для двух боевых кораблей, казалось бы, низкая. Однако нужно понимать, что сегодня представляют собой Metalowiec и Rolnik. Первый имеет с десяток течей, которые в корпусе закупорены различными герметизирующими составами. У обоих проблемы с вооружениями и силовыми установками, которые длительное время не обслуживались.

Украинские эксперты отмечают, что если официальный Киев действительно решит купить эти корветы, то это будет крайне странная сделка, которая не добавит боеспособности ВМС Украины.