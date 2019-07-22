Французские писатели-фантасты будут моделировать сценарии будущего для военных

Как сообщила французская газета "Le Monde". в опубликованном 11 июля 2019 года докладе Агентства по оборонным инновациям (Agence de l’innovation de défense - AID) министерства вооруженных сил Франции было заявлено о создании так называемой "Красной команды" ( "Red Team") - группы из четыре-пяти человек, которая будет предлагать сценарии будущих войн и применения вооруженных сил. Эта группа будет включать французских писателей-фантастов.

Боец на индивидуальном летательном аппарате Flyboard Air французской компании Zapata во время показа в Париже на военном параде в честь Национального дня Франции, 14.07.2019 (с) AFP

Сообщается, что группа должна представлять ситуации, которые профессиональные военные планировщики французского министерства вооруженных сил не могли бы предсказать. Члены группы смогут работать над последствиями использования искусственного интеллекта в злонамеренных целях вражескими государствами или террористическими организациями, ставя себя на их место, как в ролевых играх. Предполагается, что гипотезы авторов и футуристов этой группы позволяют вооруженным силам подготовиться к последствиям появления "прорывных" технологий, которые могут изменить профессию военного.

В свою очередь, газета "Коммерсантъ" в своем материале дополняет, что министерство вооруженных сил (МВС) Франции создаст специальные рабочие группы, состоящие из писателей-фантастов. Предполагается, что их фантазия позволит моделировать ответы "разрушительным угрозам" будущего. Ранее к таланту писателей-фантастов уже обращалось министерство обороны США.

Как сообщило французское издание Le Monde, подчиняющееся МВС Агентство оборонных инноваций создаст специальное подразделение для анализа угроз будущего. Оно будет носить название Red Team, а в его состав войдут писатели-футуристы. Задача фантастов будет состоять в рассмотрении "разрушительных сценариев" будущего. Под ними понимаются опасности, с которыми военные и инженеры еще не сталкивались и борьба с которыми выходит далеко за рамки их возможностей.

Предполагается, что фантазия писателей позволит моделировать ситуации, которые само министерство предсказать не может. К примеру, в задачи "красных команд" войдет анализ последствий использования искусственного интеллекта.

Проекты футуристов будут строго конфиденциальны, как и состав "команд". Министерство указывает на необходимость секретности, "учитывая чувствительность информации и необходимость защиты от потенциальных противников". При этом, по плану министерства, писатели будут тесно взаимодействовать между собой для обмена идеями.

Идея вовлечения футуристов в работу министерства принадлежит Эммануэлю Шиве, директору Агентства оборонных инноваций. По его словам, сейчас Агентство устанавливает контакты с писателями. Издание Ouest France напоминает, что ранее господин Шива привлекал для работы министерства астрофизиков из парижской Политехнической школы. По словам министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли, страна "держит все козыри" на современном рынке военных инноваций.

Как рассказал в интервью 20 Minutes замдиректора французского Фонда стратегических исследований Брюно Тертрэ, создание подобных команд будет полезно для военной индустрии Франции, но не стоит полностью полагаться на фантастов в вопросе формулирования национальной стратегии инновационного развития.

Конечно, Министерство вооруженных сил не будет закупать любые оторванные от геополитических реалий идеи",- добавил господин Тертрэ.

Англоязычное название будущих подразделений Red Team взято из сферы кибербезопасности. Так обычно называются команды специалистов, которые моделируют потенциальные сценарии кибератак и возможные тактики хакеров. Также существуют группы Blue Team - они отличаются тем, что совершенствуют защитные механизмы киберсреды.

Свои "красные команды" работают не только в компаниях, но и, например, в американской разведке. После терактов 11 сентября 2001 года Пентагон стал проводить мозговые штурмы с привлечением писателей-фантастов, размышлявших о потенциальных атаках в будущем.