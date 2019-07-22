Войти
22.07.2019
Интерфакс-АВН

Эсминец ВМС Китая и фрегат ВМС Индии посетят Петербург

537
0
0
tarkashc_bd
Ракетный фрегат "Таркаш". Источник: Голос России.

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Си Ань" прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Эсминец пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта. В торжественной церемонии встречи экипажа корабля примут участие представители командования Западного военного округа и Ленинградской военно-морской базы", - говорится в сообщении округа.

По данным ЗВО, в ходе визита китайские моряки посетят крейсер "Аврора" и возложат цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В сообщении ЗВО говорится, что китайский эскадренный миноносец был введён в строй в 2015 году. Оснащен зенитным ракетным комплексом, установкой вертикального пуска ракет и высокоинтегрированными боевыми системами. Экипаж - около 250 человек, водоизмещение - 6,6 тыс. тонн.

В пресс-службе ЗВО также сообщили, что 25 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом прибудет фрегат Военно-морских сил Индии "Таркаш". Как и корабль ВМС Китая, он пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта.

Фрегат построен судостроительным заводом "Янтарь" в Калининграде, вооружен установкой вертикального пуска ракет. При строительстве фрегата были применены стел-технологии. Экипаж корабля - 220-ти человек, водоизмещение - 4,3 тыс. т.

28 июля в День ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится главный военно-морской парад.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
19.05.2014
Человек, вернувший "Ил"
17.03.2014
Вклад России в повышение уровня ядерной безопасности
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
22.03.2010
Компания "Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2
17.10.2007
У иранских истребителей заведутся российские моторы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания