Эсминец ВМС Китая и фрегат ВМС Индии посетят Петербург

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Си Ань" прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Эсминец пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта. В торжественной церемонии встречи экипажа корабля примут участие представители командования Западного военного округа и Ленинградской военно-морской базы", - говорится в сообщении округа.

По данным ЗВО, в ходе визита китайские моряки посетят крейсер "Аврора" и возложат цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В сообщении ЗВО говорится, что китайский эскадренный миноносец был введён в строй в 2015 году. Оснащен зенитным ракетным комплексом, установкой вертикального пуска ракет и высокоинтегрированными боевыми системами. Экипаж - около 250 человек, водоизмещение - 6,6 тыс. тонн.

В пресс-службе ЗВО также сообщили, что 25 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом прибудет фрегат Военно-морских сил Индии "Таркаш". Как и корабль ВМС Китая, он пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта.

Фрегат построен судостроительным заводом "Янтарь" в Калининграде, вооружен установкой вертикального пуска ракет. При строительстве фрегата были применены стел-технологии. Экипаж корабля - 220-ти человек, водоизмещение - 4,3 тыс. т.

28 июля в День ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится главный военно-морской парад.