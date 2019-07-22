В который раз: Латвия заметила военные корабли России

Латвия заявила о приближении военных кораблей России

Латвийские военные в очередной раз заметили вблизи республиканских территориальных вод российскую военную технику. Так, вооруженные силы Латвии зафиксировали буксир "Евгений Хоров", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов". Власти республики нередко заявляют, что примечают у своих границ российские военные корабли и самолеты. Так, только за 2017 год НВС Латвии обнаружило их более 200 раз. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не нарушала госграницы государства.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии обнаружили вблизи своих территориальных вод два российских военных корабля.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне военно-морские силы 20 июля идентифицировали буксир "Евгений Хоров" класса "Горынь", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов" класса "Дюгонь" Вооруженных сил России", - утверждает латвийское ведомство в твиттере.

До этого республиканские военнослужащие якобы заметили у своих границ военную подводную лодку и корабль России. Так, 17 июля в той же морской зоне в 10 морских милях [18, 52 км] от территориальных вод, "военно-морские силы идентифицировали подводную лодку "Дмитров" класса "Кило" Вооруженных сил России", сообщили НВС в твиттере.

За день до этого, 16 июля, по информации латвийских военнослужащих, недалеко от республиканской границы был обнаружен российский буксир СБ-123.

Заявления латвийских властей о том, что они обнаружили вблизи границ республики российские военные корабли, а также самолеты, пролетающие поблизости от воздушного пространства Латвии, появляются в СМИ почти каждый месяц, иногда и чаще.

Так, месяцем ранее, 17 июня в НВС Латвии заявили, что к границам республики приблизился российский фрегат "Адмирал Катасонов". В феврале этого года военные заметили в шести милях от территориальных вод республики разведывательный корабль "Юрий Иванов". Тогда же латвийские военные приметили и военные истребитель России Су-27, который пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

За два месяца до этого, в конце декабря, военнослужащие Латвии обнаружили у своих границ российский разведывательный корабль "Юрий Иванов", о чем НВС сообщили также в твиттере. Также был обнаружен в 14 морских милях от территориальных вод Латвии корабль класса "Стерегущий", который принадлежит российским вооруженным силам.

Как передает ТАСС, Минобороны республики подсчитали, что в 2016 году к границам страны военная техника России приблизилась 209 раз, примерно такое же количество зафиксировали и в 2017 году, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз. В ответ на это российская сторона неоднократно говорила, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами, не нарушая границ других государств.

Ранее в начале июля 2019 года военнослужащие Украины зафиксировали активность российских подводных лодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях.

Об этом сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский. При этом он уверен, что российская сторона нарушает конвенцию Монтре, передает "Укринформ".

"Мы отмечаем активность подводных лодок Российской Федерации, которые под предлогом прохода в ремонт нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция. И мы проинформировали МИД Украины о том, что видим определенные проблемы. Фактически это является нарушением", - выразил свою точку зрения украинский чиновник.

По его словам, турецкая сторона была буквально сразу предупреждена - министерство иностранных дел Украины предоставило всю информацию, направив турецким властям запросы.

Залюбовский, говоря о том, что украинские военные обнаружили активность российских подлодок в Черном и Средиземном морях, отметил, что согласно конвенции Монтре, страны черноморского региона могут присылать свои подлодки за территорию черноморской акватории, но только в том случае, если речь идет о техническом обслуживании. "Но Российская Федерация под видом осуществления технического обслуживания делает фактически полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном регионе", - уверен представитель Генштаба ВСУ. Он заявил, что это является "очевидным нарушением международного права".

При этом у российских грани также нередко замечают иностранную разведывательную технику. Так, за минувшую неделю, согласно инфографике, опубликованной в газете Вооруженных сил России "Красная звезда", у границ страны были обнаружены 28 летательных аппарата других государств. тем не менее нарушений российской госграницы не было допущено.

Ангелина Мильченко