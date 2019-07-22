Видео нанесения ударов ВКС России в Сирии

Небезынтересный видеоролик нанесения ударов ВКС России в Сирии с контролем результатов с беспилотного летательного аппарата. Как говорится в сопроводительном тексте информацмонного агентства ANNA-news , 18 июля 2019 года "террористические группировки готовили мощное наступление на позиции правительственных войск, расположенных в селе Кесабия. Боевики перебрасывали к линии фронта боеприпасы и подкрепления. Предварять наступление должен был мощный обстрел самодельными ракетами "Слон". Но приготовления террористов были замечены с воздуха, и по ним начали наноситься авиаудары".