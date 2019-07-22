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22.07.2019
Интерфакс-АВН

Эсминец ВМС Китая посетит Петербург

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Миноносец проекта 052С Xi'an
Последний китайский эскадренный миноносец проекта 052С Xi'an ("Сиань", 西安, бортовой номер "153" еще не нанесен). Снимок сделан на этапе испытаний в августе 2014 года.
Источник изображения: lt.cjbby.net

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Си Ань" прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Эсминец пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта. В торжественной церемонии встречи экипажа корабля примут участие представители командования Западного военного округа и Ленинградской военно-морской базы", - говорится в сообщении округа.

По данным ЗВО, в ходе визита китайские моряки посетят крейсер "Аврора" и возложат цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В сообщении ЗВО говорится, что китайский эскадренный миноносец был введён в строй в 2015 году. Оснащен зенитным ракетным комплексом, установкой вертикального пуска ракет и высокоинтегрированными боевыми системами. Экипаж - около 250 человек, водоизмещение - 6,6 тыс. тонн.

28 июля в День ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится главный военно-морской парад.

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Китай
Россия
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Минoбороны РФ
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