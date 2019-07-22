Хусит - самый эффективный боец Ближнего Востока

Сегодня "Военное обозрение" в рубрике "Чтиво выходного дня" представляем факты о том, что наиболее эффективным и оптимизированным бойцом Ближнего Востока является среднестатистический боец хуситских вооружённых формирований. Напомним, что хуситы действуют в основном на территории Йемена, противостоя так называемой арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Официальное название группировки – "Ансар Аллах". Состоит группировка преимущественно из шиитов. Название "хуситы" она получила по имени своего основателя – Хусейна аль-Хуси.

Источник изображения: topwar.ru

Итак, что же делает представителя хуситов самым эффективным солдатом в мире?

Обмундирование, вооружение, экипировка

Видавший виды "Калаш" в руках с парой магазиной на скотче, тюрбан (куфия) на голове, сандалии на ногах, холщовые штаны и куртка (возможно, доставшаяся от почившего сослуживца). Стоимость "обмундирования" без учёта АК в переводе на российскую валюту – не дороже 1-2 тысяч рублей. Крупно повезло, если где-то раздобыл армейский бушлат. Вполне возможно, что и в качестве трофея. Настоящий апогей оптимизации, если учесть, что основной противник хусита – саудит – экипирован на сумму, по самым скромным оценкам, в 40-50 раз превышающую "хуситскую".

Источник изображения: topwar.ru

Питание

Горсть варёных бобов, лепёшка, финики, фляжка воды – типичный дневной рацион среднестатистического хусита. Крайне редкий случай – мясо (баранина или козлятина). Общая стоимость дневного рациона – не выше 150 рублей. За такую сумму у того же саудовского солдата в рационе, разве что, бутилированная вода.

Места дислокации

Как такового понятия "база (лагерь) хуситов" не существует. Причина проста – в противном случае все эти лагеря и базы давно были бы уничтожены саудовской или американской боевой авиацией. Если говорить о некоем подобии базы, то это горные пещеры или сеть подземных тоннелей, растягивающихся порой на несколько километров – с подземными же коммуникациями. Чаще всего "местом дислокации" хусита является любая складка местности, откуда можно вести прицельный огонь по противнику, включая его конвои и колонны. По понятным причинам, каких-либо высоких расходов оборудование "внелагерных" мест дислокации не требует. Сапёрная лопатка – основной инструмент для обустройства на местности. Камни в помощь.

Денежное довольствие

Пожалуй, самая закрытая тема с точки зрения освещения в прессе. Так как война давно стала фактическим атрибутом жизни в Йемене, многие молодые люди ищёт возможность заработка именно на ней, в том числе вступая в ряды хуситов. Большинство населения живёт на 2-3 доллара в день, а потому денежное довольствие представителя вооружённой группировки в 300-400 долларов в месяц в Йемене считается заоблачным. Деньги, как считают в Йемене, придут сами, если у тебя "пристрелянный" "Калаш", и лучше - пулемёт. А уж если появляется "неведомо откуда" ПТУР, то...

Именно поэтому хуситу важно не захватить подбитый "Абрамс", а сделать "селфи" на его фоне, после чего сжечь.

Источник изображения: topwar.ru

Содержание роты хуситов, вероятно, обходится дешевле содержания одного солдата ВС Саудовской Аравии.

Вывод простой: люди с АК на плече, в сандалиях и с горсткой фиников годами наносят ущерб отлично экипированной и вооружённой саудовской коалиции, сжигая современную военную технику, включая танки "Абрамс" и броневики "Ошкош", не позволяя противнику овладеть территорией не самой большой по площади страны арабского востока.