В обмен на усиление американской группировки получите систему ПРО – Саудовская Аравия

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin заключила контракт с Саудовской Аравией о поставке системы противоракетной обороны THAAD. Сумма оружейной сделки составляет почти 1,5 млрд долларов, цитирует агентство Reuters Министерство обороны США.

Уточняется, что это дополнительное соглашение к контракту, подписанному в ноябре 2018 года. Он предусматривает поставки системы ПРО THAAD: 44 пусковые установки, ракеты и иное оборудование. Таким образом, общая стоимость сделки достигла 5 млрд 360 млн долларов.

Система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

Накануне власти США получили от Саудовской Аравии разрешение на размещение в стране дополнительного контингента американских войск. Об этом сказал исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер. Цель – обострение ситуации с Ираном.