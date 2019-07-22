Войти
22.07.2019
Российская газета

В Североморске отразили удар "неприятеля" при аэрозольной маскировке

632
0
+2
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В главной базе Северного флота - Североморске прошли учения по аэрозольной маскировке. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты СФ использовали завесу при отражении массированного авиационного удара "противника".

Как добавил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, аэрозольная маскировка применяется для обеспечения скрытности при выходе из пунктов базирования и дает возможность противостоять нападению с воздуха. Военнослужащие использовали стационарные и подвижные системы дымопуска. Они покрыли плотной аэрозольной завесой причалы соединений надводных кораблей и територию штаба Северного флота. Общая площадь замаскированных объектов - более двадцати квадратных километров.

Надежность аэрозольной защиты проверили летчики объединений ВВС и ПВО Северного флота. По плану учений, они имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.

Капитан 1 ранга Вадим Серга уточнил, что аэрозольные дымовые смеси являются нейтральными и они не опасны для здоровья в образуемых концентрациях.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
СФ
ЯО
Похожие новости
07.11.2018
Нужны ли ЗРК подплаву?
15.10.2018
Британия перенапряжена подготовкой к войне с Россией
30.07.2018
Новая триада. Чем вооружат ядерные силы России в ближайшие годы
10.08.2016
Северный флот в ходе учений замаскирует Североморск с помощью дыма
10.01.2014
Силой оружия
19.11.2008
Град Китеж. В каком состоянии подводный флот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания