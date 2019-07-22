В китайской прессе обсуждают "дымящий" эсминец "Быстрый" ВМФ России
В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец "Быстрый" ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
Источник изображения: topwar.ru
В 2019 году исполняется 30 лет с того момента, как эсминец "Быстрый" был введён в состав флота (на тот момент – ВМФ СССР). Это не помешало китайским репортёрам назвать "Быстрый" "современным российским кораблём". При этом упор в сюжете издания Mil.Huanqiu был сделан на чёрном дыме, под которым боевой корабль выходил в базы Тихоокеанского флота.
Из материала:
Корабль вышел с густым дымом, и русские пользователи сети засняли эту странную сцену.
Комментируя изображение "дымящего" российского эсминца, китайские пользователи отличались самыми разными суждениями.
Видео - по ссылке.
Одни пишут, что для "современного" российского боевого корабля "выглядит неподобающим такой уровень задымлённости при совершении морского похода".
Другие отмечают, что высокая дымность характерна и для некоторых кораблей ВМС США.
Один из комментариев:
Военные корабли, которые сжигают топливо на основе тяжёлой нефти, при запуске двигателей все такие, и американские корабли тоже не исключение. После того, как двигатель перешел в устойчивое состояние, дым исчез.
При этом в комментариях никто из китайских пользователей не отметил, что корабль сложно называть "современным".
Для справки: В конце 1998 года корабль выводился в резерв 1-й категории в связи с неудовлетворительным состоянием трёх главных котлов. Впоследствии корабль прошёл через ремонт. На сегодняшний день ход эсминца обеспечивают два котлотурбинных агрегата ГТЗА-674 мощностью 100 тыс. л.с. Полное водоизмещение корабля проекта 956 составляет около 7,9 тыс. тонн, дальность плавания до 4,5 тыс. морских миль.
Ранее в зарубежной прессе активно обсуждали "дымящий" авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время его похода к берегам Сирии.
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