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22.07.2019
WarSpot

Британцы вкладывают средства в милитаризацию космоса

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Правительство Великобритании разработало амбициозную оборонную космическую программу. Вчера, 19 июля, портал janes.com сообщил о том, что британское военное ведомство объявило о новых вложениях в милитаризацию космоса.

По словам британского министра обороны Пенни Мордонт, военное ведомство рассматривает шесть перспективных космических программ. На их реализацию правительство дополнительно выделит ?30 млн.

Британский спутник Carbonite 2.

Источник изображения: janes.com

Среди планов значатся программа разработки и запуска новых спутников, борьба со спутниками противника, создание нового военного командования для космических операций, а также строительство новых наземных станций управления. По словам Мордонт, в ближайшие годы на орбите может появиться новая сеть микроспутников, среди возможностей которых будет онлайн-трансляция видео высокого разрешения в кабину боевого самолёта.

Космические программы Великобритании будут связаны с разработками союзников. Так, британцы объявили о планах стать первым международным партнёром американской программы Olympic Defender, призванной защитить дружественные спутники от атак противника.

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Страны
Великобритания
США
Проекты
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