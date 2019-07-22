Британцы вкладывают средства в милитаризацию космоса

Правительство Великобритании разработало амбициозную оборонную космическую программу. Вчера, 19 июля, портал janes.com сообщил о том, что британское военное ведомство объявило о новых вложениях в милитаризацию космоса.

По словам британского министра обороны Пенни Мордонт, военное ведомство рассматривает шесть перспективных космических программ. На их реализацию правительство дополнительно выделит ?30 млн.

Британский спутник Carbonite 2. Источник изображения: janes.com

Среди планов значатся программа разработки и запуска новых спутников, борьба со спутниками противника, создание нового военного командования для космических операций, а также строительство новых наземных станций управления. По словам Мордонт, в ближайшие годы на орбите может появиться новая сеть микроспутников, среди возможностей которых будет онлайн-трансляция видео высокого разрешения в кабину боевого самолёта.

Космические программы Великобритании будут связаны с разработками союзников. Так, британцы объявили о планах стать первым международным партнёром американской программы Olympic Defender, призванной защитить дружественные спутники от атак противника.