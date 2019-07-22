Россия опаснее Китая: что выяснила разведка США

Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и Китая

В Пентагоне заявили, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай. Китайские эксперты, в свою очередь, указывают: весь мир сомневается в военном превосходстве США из-за российского прорыва в сфере гиперзвукового оружия. Ранее Москва и Пекин выступили за укрепление режима нераспространения ядерного оружия.

Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай - об этом заявил директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли на ежегодном форуме по безопасности в Аспене в штате Колорадо.

При этом, военный указал, что Москва будет вести себя непредсказуемо, если ее "припереть к стене". В этой связи он напомнил про мощный ядерный арсенал России, передает ФАН.

"Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное", - добавил сотрудник Пентагона.

Двумя днями ранее новый кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер, выступая на слушаниях в сенате, заявил, что США и их союзники по НАТО готовы "эффективно отразить агрессию России", передает НСН.

Он подробно перечислил главные, по его мнению, угрозы США. В этот список вошли Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Причем основной претендент на должность главы военного ведомства считает именно "российскую угрозу".

Эспер утверждает, что Вашингтон уже сейчас ведет с Москвой войну в киберпространстве, а российская сторона в ходе "боевых действий" якобы все активнее пытается вести промышленный шпионаж, похищая американские технологии.

Врио главы Пентагона также назвал Россию "стратегическим противником" США: он уверен, что противостояние уже идет в арктической зоне, Африке и Латинской Америке.

В рамках этого противостояния Эспер пообещал в случае необходимости оказать долгосрочную военную помощь Украине. При этом он обратил внимание, что у США и их партнеров уже сейчас есть достаточно средств, чтобы противостоять "российской агрессии".

В свою очередь, обозреватель американского аналитического издания The National Interest Дэвид Экс призвал США не допустить сотрудничества России и Китая в сфере производства атомных ледоколов.

Эксперт отметил, КНР пригодились бы и сами суда, но также Пекин получил бы возможность усовершенствовать технологию реакторов, что понадобилось бы в будущем для атомных авианосцев. В настоящее время Китая располагает двумя авианосцами с неядерной силовой установкой и строит третий.

По мнению китайских экспертов, чтобы быть конкурентоспособным, Пекину необходим более мощный атомный авианосец. Военные специалисты Китая сходятся на том, что КНР не сильна в ядерной миниатюризации и могла бы научиться этому у России.

В прошлом месяце китайское издание Sohu выпустило материал, в котором указывалось, что весь мир сомневается в военном превосходстве США из-за российского прорыва в сфере гиперзвукового оружия.

"Хотя Вашингтон начал разрабатывать гиперзвуковые ракеты задолго до России, еще в конце XX века, особых успехов американцы не добились", - отмечается в статье.

Сейчас

Россия обогнала США и готова поставить гиперзвуковое оружие в Вооруженные силы,

заявляют китайские журналисты. Американские военные собираются показать результаты своих разработок лишь к 2023 году.

Sohu называет наиболее яркими примерами российского превосходства боевой блок для стратегических ракетных комплексов "Авангард", способный "пробить любой щит противовоздушной обороны", а также сверхбыстрые и маневренные ракеты "Циркон".

В начале июня в Сингапуре прошел Азиатский саммит по безопасности "Шангри-Ла Диалог". Это ежегодный межправительственный форум по безопасности, проводимый независимым аналитическим центром - Международным институтом стратегических исследований (IISS).

С большой речью на форуме выступил исполняющий с 1 января 2019 года обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн. Слово "Китай" глава Пентагона употреблял в ходе своего выступления минимум два раза в минуту, а то и чаще. При этом слышались и ненависть, и негодование, и упреки, и одновременно уважение к этой стране.

Глава Пентагона в ходе форума официально представил новую военную стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. В качестве угроз и вызовов на первом месте в этой стратегии размещен Китай, который, по мнению разработчиков документа, является основной ревизионисткой силой.

Со своей стороны Россия и Китай назвали безответственный подход к Договору о нераспространении ядерного оружия неприемлемым. В совместном заявление Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от "холодной войны".

Москва и Пекин также призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы. При этом стороны выступили за укрепление режима нераспространения ядерного оружия.

Рафаэль Фахрутдинов