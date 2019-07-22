Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения

Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.

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Шведская компания Saab в пятницу отпраздновал свое присоединение к британскому проекту по созданию ударного самолета шестого поколения. При этом руководители корпорации в ближайшей перспективе в первую очередь заинтересованы в других целях.

Гендиректор Saab Хокан Буше назвал перспективу совместной разработки британской концептуальной платформы Tempest лишь одним из нескольких возможных итогов встречи министров обороны двух стран 18 июля.

По его словам, "синицей в руках" станет то, что Saab примет участие в передовых исследованиях, которые могут помочь повысить эффективность собственного истребителя Gripen E. Сегодняшние возможности самолета на "75% зависят от программного обеспечения". Оно, по словам Буще, предоставляет новые возможности без существенных аппаратных изменений.

Нам нужны проекты; нам нужны новые вызовы.

- сказал Буше на пресс-конференции, посвященной новому соглашению.

Информация о том, что Швеция готовится присоединиться к Tempest, амбициозному плану Соединенного Королевства по созданию военного самолета шестого поколения примерно к 2040 году, появилась несколько недель назад: "Военное обозрение" уже писало об этом. Однако последнее заявление о партнерском соглашении, сделанное министерствами обороны двух государств, касается не столько конкретно этой программы, сколько технологического сотрудничества в целом.

Швеция уклоняется от однозначной трактовки сотрудничества с Великобританией

Хотя в заявлении Министерства обороны Великобритании в качестве цели упоминается "совместная программа развития и приобретения боевой авиации", описание шведским правительством двустороннего меморандума о взаимопонимании, является более уклончивым.

Меморандум о взаимопонимании является отправной точкой для анализа странами условий по более глубокому сотрудничеству в сфере развития перспективных возможностей боевых самолетов, включая будущую разработку JAS 39 Gripen

- заявили шведы.

Меморандум не предполагает долгосрочных обязательств между странами. Он также не является препятствием по проведению обоими государствами аналогичных исследований с другими партнерами.

Это последнее заявление особенно примечательно, поскольку Tempest не единственная попытка создания истребителя шестого поколения в Европе. Германия и Франция запустили собственную программу, известную как Future Combat Air System (Боевая авиационная система будущего). Страны-участники представили концептуальный макет самолета на Парижском авиасалоне в июне. Также в рамках особой церемонии они официально приняли Испанию в качестве члена команды разработчиков.

Буше утверждал, что Швеция является крайне удачным партнером для Великобритании, поскольку скандинавы обладают промышленным потенциалом для производства боевых самолетов. Однако он признал, что многие вопросы в британско-шведском альянсе еще предстоит уладить. Сейчас они изучаются, "дорожная карта" по их решению должна появиться в начале 2021 года.

В то же время шведы подчеркивают, что хотят участвовать в любом технологическом исследовании, которое британцы при поддержке американцев, будут проводить для Tempest.