Британский кризисный комитет рекомендует судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива

Лондон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Заседание кризисного комитета Cobra состоялось в Лондоне в ночь на субботу после того, как стало известно, что Иран задержал в Ормузском проливе танкер под британским флагом Stena Impero, сообщают британские СМИ.

В ходе заседания комитета прозвучала рекомендация для британских судоходных компаний избегать прохождения их судов в этом районе.

Перед заседанием комитета глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что "будут последствия", если Иран не отпустит танкер. В то же время он отметил, что Лондон намерен ограничиться дипломатическими средствами для освобождения танкера и его экипажа, военные меры не рассматриваются.