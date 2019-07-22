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22.07.2019
Интерфакс-АВН

Британский кризисный комитет рекомендует судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива

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Учения Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе
Учения Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе.
Источник изображения: © AFP 2019 / Fars News/ Hamed Jafarnejad

Лондон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Заседание кризисного комитета Cobra состоялось в Лондоне в ночь на субботу после того, как стало известно, что Иран задержал в Ормузском проливе танкер под британским флагом Stena Impero, сообщают британские СМИ.

В ходе заседания комитета прозвучала рекомендация для британских судоходных компаний избегать прохождения их судов в этом районе.

Перед заседанием комитета глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что "будут последствия", если Иран не отпустит танкер. В то же время он отметил, что Лондон намерен ограничиться дипломатическими средствами для освобождения танкера и его экипажа, военные меры не рассматриваются.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
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