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22.07.2019
WarSpot

США строят новые стратегические баллистические ракеты

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Эпоха межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III официально подходит к концу. Вчера, 19 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что командование ВВС США заключило контракты с корпорациями Boeing и Northrop Grumman на постройку опытных образцов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) нового поколения.

Согласно контракту, детали которого являются закрытыми для общественности, две корпорации построят по пять опытных образцов новых МБР. В конце 2020 года военное командование определит победителя тендера и заключит с ним контракт на серийное производство ракет нового поколения, а также создание инфраструктуры для них. Первые "заменители" Minuteman III планируется ввести в строй уже в середине 2020-х годов.

Обслуживание МБР Minuteman III.

Источник изображения: defensenews.com

Изначально в тендере, стартовавшем в 2016 году, принимали участие три претендента: Lockheed Martin, Boeing и Northrop. Позже стало известно, что ВВС США подписали контракты с Boeing и Northrop на дальнейшие работы. Известно, что Boeing получил $349 млн, а Northrop — $328 млн.

В рамках перевооружения планируется заменить все 450 ракет Minuteman III, состоящие на вооружении ВВС США, а также, возможно, инфраструктуру для их запуска. Новые МБР должны прослужить до 2070-х годов. Предварительная стоимость контракта оценивается в $62,3 млрд, но в военном ведомстве указывают, что стоимость программы может вырасти до $100 млрд.

Minuteman III — единственная принятая на вооружение в США межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования. Максимальная дальность полёта ракеты, которая может снаряжаться одной либо тремя боеголовками, составляет 15 000 км (для сравнения: "Тополь-М" — 10 000 км). Для Minuteman III предусмотрено только шахтное базирование.

Модернизация американского ядерного арсенала стартовала в 2013 году в рамках реализации стратегии "3+2", в течение 25 лет семь типов ядерных боезарядов будут заменены на пять новых. По словам главы Национального управления ядерной безопасности Фрэнка Клотца, "США будут иметь в своём ядерном арсенале три боеголовки для ракет наземного и морского базирования, а также два типа боезарядов, доставляемых по воздуху. Один из них — бомба свободного падения, второй — боеголовка, устанавливаемая на крылатую ракету". По различным оценкам, ядерное перевооружение США может стоить порядка $1 трлн, из которых $350 млрд будут потрачены в ближайшее десятилетие.

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Страны
США
Продукция
РС-12М2
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Minuteman
Ядерный щит
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