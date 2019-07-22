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22.07.2019
ТАСС

Кабмин одобрил ратификацию соглашения СНГ об исследовании космоса в мирных целях

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Правительство РФ
Здание Правительства РФ.
Источник изображения: ya.ru

Документ был подписан в ноябре прошлого года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения со странами СНГ об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в постановлении.

Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ. Цель соглашения заключается в создании организационно-правовой основы для развития на взаимовыгодных условиях сотрудничества государств СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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