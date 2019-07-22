Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
Иран, Россия и Китай не хотят войны с США, так как понимают, что результат будет "ужасающим для всех".
Такое мнение в своем интервью изданию Washington Examiner высказал глава разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.
На вопрос о том, кто представляет для Вашингтона большую опасность - Москва или Пекин, Эшли ответил, что в краткосрочной перспективе опасаться следует Россию. По его мнению, хотя Китай и лидирует в экономической сфере, на данный момент Москва опаснее просто потому, что у нее имеется "несколько тысяч ядерных зарядов".
При этом глава разведуправления Пентагона считает, что у России вполне хватит решимости их применить, если ее "припереть к стенке". Он посетовал, что русские могут отреагировать непредсказуемо, так как это в их духе.
Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что военное присутствие России на Дальнем Востоке является "угрозой самому существованию США".
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Они действительно не ожидали, что Россия в ответ на нападение на своих миротворцев вполне себе может размазать грузинскую армию тонким слоем по всей территории Грузии?Они не ожидали, что мы так быстро среагируем, и что обученная ими грузинская армия почти сразу побежит. Впрочем, о последнем наверное догадывались, но надеялись, что у них будет время чтобы вмешаться и затянуть тот конфликт.
Или не ожидали, что Россия в ответ на появление риска расширения НАТО за счет Украины и появления там инфраструктуры НАТО может применить силу?Они этого не просто ожидали, а очень надеялись, что на Украине Россия будет действовать по грузинскому сценарию. А вот крымскую операцию их разведка полностью проспала. Видимо решили, что раз в соцсетях о подготовке операции не пишут, то значит ни чего и не готовится. :)
Ребята, но вам же уже лет 20 Россия выражает озабоченность по поводу планов расширения НАТО на восток, а вы на это никак не реагируете и продолжаете двигать НАТО к границам России.А как они должны реагировать? Вывести свои базы из Восточной Европы? Или в очередной раз пообещать, что больше не будут расширяться?
что в "приперев Россию к стенке" вы можете вообще ядерный удар получить и тем не менее, продолжаете говорить о "непредсказуемости России".Опять же, а что им ещё говорить? "Мы хотим уничтожить Россию, но как-нибудь так, чтобы она нас в ответ не уничтожила"? Так этого уже не первый век они хотят. Пока не получается. Но и то, что Россия сейчас действует только в ответ на их акции не хорошо. Из одной обороны войны не выигрываются.