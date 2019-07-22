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22.07.2019
Военно-промышленный курьер

Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США

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Роберт Эшли
Роберт Эшли.
Источник изображения: vpk-news.ru

Иран, Россия и Китай не хотят войны с США, так как понимают, что результат будет "ужасающим для всех".

Такое мнение в своем интервью изданию Washington Examiner высказал глава разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.

На вопрос о том, кто представляет для Вашингтона большую опасность - Москва или Пекин, Эшли ответил, что в краткосрочной перспективе опасаться следует Россию. По его мнению, хотя Китай и лидирует в экономической сфере, на данный момент Москва опаснее просто потому, что у нее имеется "несколько тысяч ядерных зарядов".

При этом глава разведуправления Пентагона считает, что у России вполне хватит решимости их применить, если ее "припереть к стенке". Он посетовал, что русские могут отреагировать непредсказуемо, так как это в их духе.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что военное присутствие России на Дальнем Востоке является "угрозой самому существованию США".

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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2 комментария
№1
22.07.2019 06:16
Мне интересно, вот этот тезис о "непредсказуемости России", он дань информационной войне или эти ребята на самом деле не понимают почему Россия в той или иной ситуации начинает вести себя определенным образом? Они действительно не ожидали, что Россия в ответ на нападение на своих миротворцев вполне себе может размазать грузинскую армию тонким слоем по всей территории Грузии? Или не ожидали, что Россия в ответ на появление риска расширения НАТО за счет Украины и появления там инфраструктуры НАТО может применить силу? Ребята, но вам же уже лет 20 Россия выражает озабоченность по поводу планов расширения НАТО на восток, а вы на это никак не реагируете и продолжаете двигать НАТО к границам России. Что, никому в голову не приходила мысль, что Россия может от слов к делу перейти, ведь за Украиной больше нет буферных государств, там уже Россия начинается, т.е. вы уже Россию к "стенке приперли", при этом вы сами понимаете, что в "приперев Россию к стенке" вы можете вообще ядерный удар получить и тем не менее, продолжаете говорить о "непредсказуемости России". Может это с вами что-то не так? Как там говорил Эйнштейн - "Повторять одно и тоже действие надеясь на другой результат это безумие". Раз за разом пытаться припереть Россию к стенке, рассчитывая на другой результат это ли не безумие?
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№2
22.07.2019 14:08
На удивление здравомыслящий у них нынешний глава разведки. Сейчас для высокопоставленных руководителей МО США это редкость.

Цитата, случайный прохожий сообщ. №1
Они действительно не ожидали, что Россия в ответ на нападение на своих миротворцев вполне себе может размазать грузинскую армию тонким слоем по всей территории Грузии?
Они не ожидали, что мы так быстро среагируем, и что обученная ими грузинская армия почти сразу побежит. Впрочем, о последнем наверное догадывались, но надеялись, что у них будет время чтобы вмешаться и затянуть тот конфликт.

Цитата, случайный прохожий сообщ. №1
Или не ожидали, что Россия в ответ на появление риска расширения НАТО за счет Украины и появления там инфраструктуры НАТО может применить силу?
Они этого не просто ожидали, а очень надеялись, что на Украине Россия будет действовать по грузинскому сценарию. А вот крымскую операцию их разведка полностью проспала. Видимо решили, что раз в соцсетях о подготовке операции не пишут, то значит ни чего и не готовится. :)

Цитата, случайный прохожий сообщ. №1
Ребята, но вам же уже лет 20 Россия выражает озабоченность по поводу планов расширения НАТО на восток, а вы на это никак не реагируете и продолжаете двигать НАТО к границам России.
А как они должны реагировать? Вывести свои базы из Восточной Европы? Или в очередной раз пообещать, что больше не будут расширяться?

Цитата, случайный прохожий сообщ. №1
что в "приперев Россию к стенке" вы можете вообще ядерный удар получить и тем не менее, продолжаете говорить о "непредсказуемости России".
Опять же, а что им ещё говорить? "Мы хотим уничтожить Россию, но как-нибудь так, чтобы она нас в ответ не уничтожила"? Так этого уже не первый век они хотят. Пока не получается. Но и то, что Россия сейчас действует только в ответ на их акции не хорошо. Из одной обороны войны не выигрываются.
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