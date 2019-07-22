Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США

Иран, Россия и Китай не хотят войны с США, так как понимают, что результат будет "ужасающим для всех".

Такое мнение в своем интервью изданию Washington Examiner высказал глава разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.

На вопрос о том, кто представляет для Вашингтона большую опасность - Москва или Пекин, Эшли ответил, что в краткосрочной перспективе опасаться следует Россию. По его мнению, хотя Китай и лидирует в экономической сфере, на данный момент Москва опаснее просто потому, что у нее имеется "несколько тысяч ядерных зарядов".

При этом глава разведуправления Пентагона считает, что у России вполне хватит решимости их применить, если ее "припереть к стенке". Он посетовал, что русские могут отреагировать непредсказуемо, так как это в их духе.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что военное присутствие России на Дальнем Востоке является "угрозой самому существованию США".