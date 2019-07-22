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22.07.2019
Военно-промышленный курьер

210 тыс долларов за четыре течи – ВМС Украины ожидают прибавления

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Источник изображения: vpk-news.ru

Киев задумался о приобретении у Польши больших ракетных катеров, списанных в 2013 году. Их стоимость составляет $210 тыс. Впрочем, и состояние судов тоже оставляет желать лучшего: у одного из них обнаружили уже четыре течи.

Обычно списанные суда Украине передают США. В очередной раз о таком намерении Вашингтон заявил в марте.

Украина может приобрести у Польши списанные большие ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, представители ВМС Украины уже осмотрели выставленные на продажу катера.

ORP Metalowiec и ORP Rolnik вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х и были списаны в конце 2013 года. Ракетные катера проекта 1241 (шифр "Молния") строились на судостроительных заводах СССР в 1979-1996 годах. Они поставлялись в ВМФ СССР и на экспорт.

Ранее стало известно, что Пентагон намерен передать Украине еще пару катеров, но их техническое состояние настолько плачевно, что даже не позволяет доставить их в Европу. Как отметил помощник госсекретаря США Джордж Кент, военные катера могут просто не пересечь Атлантический океан.

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