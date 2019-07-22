Морская пехота США перевооружает своих снайперов

Американские снайперы-морпехи стали более "дальнобойными". Вчера, 18 июля, портал upi.com сообщил о том, что командование Корпуса морской пехоты США официально объявило о полной боеготовности новых винтовок Mk13 Mod 7.

В прошлом году командование КМП США объявило о закупке 356 винтовок Mk 13 Mod 7 (стоимость приобретения составит $4,3 млн). Ранее эти винтовки уже закупало Главное управление войск специального назначения Минобороны США (SOCOM) для оснащения ими отрядов спецназа.

Винтовка Mk 13 Mod 7. Источник изображения: marinecorpstimes.com

Вчера стало известно о том, что новые винтовки прошли полный цикл испытаний и теперь официально поступают на вооружение боевых подразделений. В базовом варианте оружие комплектуется прицелами M571 (Nightforce Advanced Tactical Riflescope).

Mk13 Mod 7 — модификация винтовки Arctic Warfare от британской компании Accuracy International. КМП США использует версию в калибре .300 Winchester Magnum. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1300 м.