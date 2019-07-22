США разместят дополнительные войска в Саудовской Аравии

Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение дополнительного контингента американских войск в Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США от 19 июля, которое цитирует ТАСС.

В документе отмечается, что решение принято по согласованию и приглашению Саудовской Аравии. В этой связи Спенсер дал согласие на перемещение военнослужащих США и ресурсов.

Также подчеркивается, что перемещение военных является дополнительным сдерживающим фактором, который обеспечит защиту интересов Вашингтона в регионе "от появляющихся угроз, наличие которых достоверно подтверждено".

При этом место для размещения американских войск пока не выбрано. Указывается, что согласие на переброску военных дал король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

18 июля телеканал CNN сообщил о намерении США отправить на авиабазу Принц Султан 500 военных на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

23 мая сообщалось, что минобороны США рассматривает возможность дополнительной отправки на Ближний Восток до 10 тыс. военных из-за ухудшения отношений с Ираном.

24 мая стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить контакты по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану. Речь идет о запланированных главой Белого дома Дональдом Трампом сделках с Иорданией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

В ноябре прошлого года сенаторы США представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии на $110 млрд. Причинами запрета парламентарии назвали конфликт в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.