SpaceX перенесла запуск корабля Dragon на 24 июля

Ранее планировали, что старт состоится 21 июля

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отложила до 24 июля запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon. Об этом сообщается в Twitter компании в пятницу.

Ранее планировалось, что старт состоится в воскресенье. СМИ сообщали, что он может быть отложен на сутки.

Как ожидается, Falcon 9 стартует с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал. Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) материалы и оборудование для научных исследований.