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22.07.2019
ТАСС

SpaceX перенесла запуск корабля Dragon на 24 июля

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Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.
Источник изображения: © EPA/SPACEX

Ранее планировали, что старт состоится 21 июля

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отложила до 24 июля запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon. Об этом сообщается в Twitter компании в пятницу.

Ранее планировалось, что старт состоится в воскресенье. СМИ сообщали, что он может быть отложен на сутки.

Как ожидается, Falcon 9 стартует с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал. Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) материалы и оборудование для научных исследований.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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