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22.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Британские СМИ сочли "тектоническим сдвигом" покупку Турцией С-400

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Покупка Турцией российских систем С-400 стало "тектоническим сдвигом" в геополитике, пишут британские СМИ.

Как пишет Financial Times, "дерзость жизненно важного члена НАТО, закупающего военное оборудование у противника Запада", объясняется "укреплением личных связей президентов двух стран, а также, что не менее важно, растущей напряженностью между Анкарой и Вашингтоном", передает ТАСС.

Издание связывает перемены "со смещением приоритетов Турции в Сирии, где США начали вооружать курдских боевиков, которых большинство турок считают реальной угрозой безопасности своей страны", и отмечает, что покупка Анкарой С-400 несет угрозу снижения уровня отношений между США и Турцией "до самой низкой точки за последние десятилетия".

"Этот сдвиг является чрезвычайным и удивительным, и главный победитель в данном случае – это не Турция и не Вашингтон, а Россия", – заявил глава аналитического центра Edam в Стамбуле Синан Ульген, слова которого приводит издание.

Бывший посол Турции в США Фарук Логоглу подчеркнул, что стратегия угроз со стороны Вашингтона в отношении Анкары была ошибочной, учитывая высокий уровень враждебности турецкой общественности по отношению к Америке и политическую культуру Турции.

США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 "Триумф" у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. В минувшую пятницу Турция отчиталась в получении первой партии российских зениток.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".

Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, при этом глава МИД отметил безопасность С-400 для НАТО.



Дмитрий Зубарев

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F-35
Ан-124
С-400 Триумф
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