F-35 в сравнении с Су-57 оказался "айфоном"

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более "цифровым", чем напоминает "айфон", пишет в "Известиях" военный эксперт Андрей Фролов.

По его мнению, F-35 Lightning II является "своего рода "айфоном", который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений". "Производитель может в любой момент заблокировать программное обеспечение. Возможности Су-57 засекречены, но, думаю, он не до такой степени "цифровой", как F-35", — уверен эксперт.

В июле Defense One написало, что около 30 единиц F-35 Lightning II, изначально предназначенных для Турции, можно предложить существующим или потенциальным заказчикам. США отказались передавать Анкаре эти самолеты из-за приобретения республикой российских комплексов С-400.

В июне 2018 года сообщалось, что США могут передать Турции F-35 Lightning II с урезанной системой ALIS (Autonomic Logistics Information System).